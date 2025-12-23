Approvata la manovra per una crescita stabile e sostenibile del settore agricolo e agroalimentare

È stata approvata una nuova manovra volta a favorire la crescita stabile e sostenibile del settore agricolo e agroalimentare. Questa iniziativa mira a promuovere lo sviluppo, garantire maggiore stabilità ai lavoratori e creare un contesto più solido per il futuro delle aziende agricole italiane, contribuendo a rafforzare l’intera filiera.

Con la manovra portiamo a casa risultati importanti per lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare e per il futuro e la stabilità dei lavoratori.Nuovi traguardi conseguiti grazie anche all'impegno del Presidente Schifani e alla condivisione del Parlamento, alla sinergia con le.

