Apple nel mirino dell’Antitrust | Abuso di posizione dominante

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità Antitrust italiana ha avviato un’indagine nei confronti di Apple, accusando l’azienda di abuso di posizione dominante nel settore delle applicazioni. Questa iniziativa si concentra sul modo in cui Apple gestisce il suo ecosistema, sollevando questioni sulla concorrenza e sulle pratiche commerciali adottate. Si tratta di un approfondimento importante per comprendere le dinamiche di mercato e il ruolo delle grandi aziende tecnologiche nel contesto italiano ed europeo.

Questa volta non è un nuovo iPhone né un aggiornamento di iOS a finire nel mirino, ma il modello di potere che regola l’ecosistema delle app. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto una multa da 98,635 milioni di euro a Apple per abuso di posizione dominante. Secondo l’Antitrust, la società californiana ha violato le regole della concorrenza nel mercato della fornitura di piattaforme per la distribuzione online di app destinate agli utenti iOS, un ambito in cui Apple esercita una dominanza assoluta attraverso l’ App Store. Il provvedimento arriva al termine di una complessa istruttoria, condotta anche con la Commissione europea, altre autorità nazionali e il Garante per la protezione dei dati personali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

apple nel mirino dell8217antitrust abuso di posizione dominante

© Quotidiano.net - Apple nel mirino dell’Antitrust: "Abuso di posizione dominante"

Leggi anche: WhatsApp nel mirino dell’Antitrust, abuso di posizione dominante da parte di Meta

Leggi anche: L’Antitrust multa Apple, 98 milioni per abuso di posizione dominante: Meta e le regole dell’App Store

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Perché Apple è nel mirino dell’Antitrust italiano.

apple mirino dell8217antitrust abusoApple nel mirino dell’Antitrust: "Abuso di posizione dominante" - Ne deriva un pregiudizio economico per chi basa il proprio modello di business sulla vendita di spazi pubblicitari, ma anche per inserzionisti e piattaforme di intermediazione. quotidiano.net

apple mirino dell8217antitrust abusoPerché Apple è nel mirino dell’Antitrust italiano - L’Agcm ha sanzionato con 98, 6 milioni di dollari l’azienda di Tim Cook per abuso di posizione dominante e violazione dell’articolo 102 del Tfue. formiche.net

apple mirino dell8217antitrust abusoApple multata per abuso su App Store - L'Antitrust sanziona Apple per 98,6 milioni di euro: l'App Tracking Transparency crea vantaggi per i servizi pubblicitari della società. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.