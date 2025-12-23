Apple nel mirino dell’Antitrust | Abuso di posizione dominante

L’Autorità Antitrust italiana ha avviato un’indagine nei confronti di Apple, accusando l’azienda di abuso di posizione dominante nel settore delle applicazioni. Questa iniziativa si concentra sul modo in cui Apple gestisce il suo ecosistema, sollevando questioni sulla concorrenza e sulle pratiche commerciali adottate. Si tratta di un approfondimento importante per comprendere le dinamiche di mercato e il ruolo delle grandi aziende tecnologiche nel contesto italiano ed europeo.

Questa volta non è un nuovo iPhone né un aggiornamento di iOS a finire nel mirino, ma il modello di potere che regola l’ecosistema delle app. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto una multa da 98,635 milioni di euro a Apple per abuso di posizione dominante. Secondo l’Antitrust, la società californiana ha violato le regole della concorrenza nel mercato della fornitura di piattaforme per la distribuzione online di app destinate agli utenti iOS, un ambito in cui Apple esercita una dominanza assoluta attraverso l’ App Store. Il provvedimento arriva al termine di una complessa istruttoria, condotta anche con la Commissione europea, altre autorità nazionali e il Garante per la protezione dei dati personali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Apple nel mirino dell’Antitrust: "Abuso di posizione dominante" Leggi anche: WhatsApp nel mirino dell’Antitrust, abuso di posizione dominante da parte di Meta Leggi anche: L’Antitrust multa Apple, 98 milioni per abuso di posizione dominante: Meta e le regole dell’App Store Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Perché Apple è nel mirino dell’Antitrust italiano. Apple nel mirino dell’Antitrust: "Abuso di posizione dominante" - Ne deriva un pregiudizio economico per chi basa il proprio modello di business sulla vendita di spazi pubblicitari, ma anche per inserzionisti e piattaforme di intermediazione. quotidiano.net

Perché Apple è nel mirino dell’Antitrust italiano - L’Agcm ha sanzionato con 98, 6 milioni di dollari l’azienda di Tim Cook per abuso di posizione dominante e violazione dell’articolo 102 del Tfue. formiche.net

Apple multata per abuso su App Store - L'Antitrust sanziona Apple per 98,6 milioni di euro: l'App Tracking Transparency crea vantaggi per i servizi pubblicitari della società. msn.com

Apple nel mirino dell’Antitrust e subisce una maxi multa da 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Al centro del provvedimento le regole sulla privacy dell’App Store, giudicate penalizzanti per gli sviluppatori di app su iOS. L’Antitrust ha accert - facebook.com facebook

La società nel mirino dell'Agcom per le regole sulla privacy imposte a partire da aprile 2021. È stata accertata una restrittività della concorrenza per quanto riguarda l'App Tracking Transparency. x.com

