Applausi per la prima nazionale di Calcio Champagne

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato proiettato ieri sera, presso l’Auditorium Caurum Hall di Arezzo, il docufilm “Calcio Champagne – Vogliamo solo giocare a pallone”, prodotto da Atlantide Adv e firmato dai registi Maurizio Gambini e Cristiano Stocchi. Si tratta del racconto di una stagione sportiva attraverso lo sguardo. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

