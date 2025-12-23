Applausi per la prima nazionale di Calcio Champagne

E’ stato proiettato ieri sera, presso l’Auditorium Caurum Hall di Arezzo, il docufilm “Calcio Champagne – Vogliamo solo giocare a pallone”, prodotto da Atlantide Adv e firmato dai registi Maurizio Gambini e Cristiano Stocchi. Si tratta del racconto di una stagione sportiva attraverso lo sguardo. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Babbi Natale in Harley Davidson incontrano i ragazzi di Calcio Champagne

Leggi anche: Champagne, qual è la temperatura giusta per berlo e 4 cose da ricordare prima di servirlo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Atalanta, buon Natale da Hien! Ma il Genoa merita solo applausi; Buffon ad Atreju: «Meloni rappresenta nel modo migliore l'Italia. Sta governando da tanto e questo è un grande risultato» VIDEO; Piegato il Terranuova (2-0). L’Orvietana è da applausi in casa. Decidono Berardi e Marchegiani; Prima vittoria in campionato per la Fiorentina: 5-1 all'Udinese.

Fischi e applausi, #Firenze si spacca dopo la prima vittoria stagionale in campionato. Tra chi gradisce il primo segnale di svolta e chi non riesce proprio a mandar giù questo strano avvio di stagione. E’ giusto fischiare la squadra anche dopo un 5-1 Lo stadio - facebook.com facebook

Foto di gruppo in palcoscenico dopo i tantissimi applausi di ieri, alla prima de “Lo Schiaccianoci” Il balletto di Cajkovskij ci accompagnerà per tutte le feste natalizie, rimanendo in scena al Teatro Costanzi fino al 31 dicembre. x.com