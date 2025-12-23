Presso il Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino è stata inaugurata l'opera 'Apparato Circolatorio' dello scultore Jago, riconosciuto tra i principali artisti italiani a livello internazionale. Questa installazione arricchisce lo spazio aeroportuale con una presenza artistica che invita alla riflessione, integrando arte e ambiente di transito.

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - E' stata presentata presso il Terminal 1 del 'Leonardo da Vinci' di Roma Fiumicino, l'opera 'Apparato Circolatorio' dell'artista Jago, tra gli scultori italiani più affermati sulla scena internazionale. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati Federico Mollicone e l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone. All'interno dello scalo, l'installazione propone sei cuori rossi in ceramica, tratti dall'opera originaria di Jago del 2017 e simboli di valori universali: uguaglianza, empatia, memoria, accoglienza, speranza e coraggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Apparato circolatorio', all'Aeroporto di Roma Fiumicino esposta l'opera dello scultore Jago

Leggi anche: 'Apparato circolatorio', all'Aeroporto di Roma esposta l'opera dello scultore Jago

Leggi anche: 'Apparato circolatorio', presentata all'Aeroporto di Fiumicino l'opera dello scultore Jago

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

‘Apparato Circolatorio’ di Jago al T1 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino; L’arte all’aeroporto di Roma Fiumicino con l’opera di Jago “Apparato Circolatorio”; Fiumicino, presentata all’aeroporto l’opera “Apparato circolatorio” dell’artista Jago; Arte e traguardi nello scalo romano di Fiumicino. Sei cuori e 50 milioni di viaggiatori.

'Apparato circolatorio', presentata all'Aeroporto di Fiumicino l'opera dello scultore Jago - Troncone (Adr): "Un messaggio di pace universale e un richiamo potente alla dimensione umana del nostro lavoro" ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L’arte di Jago all’aeroporto di Fiumicino con “Apparato circolatorio” - Sei cuori rossi in ceramica disposti in cerchio - italpress.com

Arte e traguardi nello scalo romano di Fiumicino. Sei cuori e 50 milioni di viaggiatori - L’Aeroporto si arricchisce con una nuova istallazione nel terminal 1: ‘Apparato circolatorio, sei cuori e un battito’ dello scultore Jago ... rtl.it