' Apparato circolatorio' all' Aeroporto di Roma esposta l' opera dello scultore Jago

23 dic 2025

All'aeroporto di Roma Fiumicino, presso il Terminal 1, è stata inaugurata l'opera

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - E' stata presentata presso il Terminal 1 del 'Leonardo da Vinci' di Roma Fiumicino, l'opera 'Apparato Circolatorio' dell'artista Jago, tra gli scultori italiani più affermati sulla scena internazionale. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati Federico Mollicone e l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone. All'interno dello scalo, l'installazione propone sei cuori rossi in ceramica, tratti dall'opera originaria di Jago del 2017 e simboli di valori universali: uguaglianza, empatia, memoria, accoglienza, speranza e coraggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

