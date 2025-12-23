Antonio Medugno racconta la notte a casa di Alfonso Signorini

Antonio Medugno condivide la sua esperienza della notte trascorsa a casa di Alfonso Signorini, nel format di Fabrizio Corona. Il racconto ha riacceso l’attenzione sul “caso Signorini” e ha suscitato nuovi commenti sulla vicenda. La narrazione offre uno sguardo diretto e sobrio su un episodio che ha coinvolto personaggi noti del mondo dello spettacolo, alimentando il dibattito pubblico sulla trasparenza e i confini tra vita privata e pubblica.

Il racconto di Antonio Medugno nel format di Fabrizio Corona riaccende il dibattito sul cosiddetto “caso Signorini”. L’ex gieffino, ospite della seconda puntata dell’inchiesta di Falsissimo, ha descritto il primo contatto con il conduttore. Poi ha rivelato le successive conversazioni private e una cena a casa del conduttore. Parole che arrivano dopo anni di silenzio e che, sottolinea Medugno, hanno avuto un forte peso psicologico. Resta il principio di presunzione d’innocenza: si tratta di accuse e ricostruzioni che, al momento, non sono state accertate in sede giudiziaria. Caso Alfonso Signorini: interviene la Procura Antonio Medugno e Alfonso Signorini: dal servizio fotografico ai messaggi privati. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Antonio Medugno racconta la notte a casa di Alfonso Signorini Leggi anche: Fabrizio Corona: "Oggi Antonio Medugno denuncerà Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione" Leggi anche: “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”: Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini e tira in ballo Antonio Medugno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno: “Al provino per il GF Signorini finse di non conoscerlo”; Signorini gli mandò una foto dalla Spa: l'ex manager di Medugno conferma la versione di Fabrizio Corona; Caso Signorini, parla l'ex manager di Antonio Medugno: Al provino del GF Vip ha fatto finta di non conoscerlo; Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini per tentata estorsione e violenza sessuale, rivelazione di Corona. Antonio Medugno in lacrime racconta a Falsissimo la presunta violenza subita a casa di Signorini, Corona: “Preparavi la cena per la tua preda, orco! Adesso lui deposita la ... - A Falsissimo, Medugno in lacrime racconta la presunta aggressione subita. ilfattoquotidiano.it

