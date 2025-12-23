Antonio Medugno in lacrime racconta a Falsissimo la presunta violenza subita a casa di Signorini Corona | Preparavi la cena per la tua preda orco! Adesso lui deposita la querela con tutti gli atti ha trovato la forza di farlo

Antonio Medugno ha rilasciato una dichiarazione emotiva riguardo a presunte violenze subite, raccontata a Falsissimo. La vicenda coinvolge anche Fabrizio Corona, che ha accusato Alfonso Signorini di responsabilità e ha annunciato un’azione legale contro il direttore di Chi. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni tra figure pubbliche, con implicazioni legali e personali che stanno attirando l’attenzione dei media italiani.

Fabrizio Corona rincara la dose su Alfonso Signorini, tira in ballo presunte responsabilità di Mediaset e annuncia il deposito della querela contro il direttore di Chi da parte del modello Antonio Medugno. Nella 20esima puntata di Falsissimo, in onda su Youtube dalle 21 del 22 dicembre, l’ex paparazzo è tornato all’attacco di Signorini. Dopo che nella puntata 19 – “Il prezzo del successo” – aveva scoperchiato per la prima volta il “ Sistema Signorini ” pubblicando una serie di chat del conduttore milanese di natura esplicitamente sessuale con ragazzi desiderosi di partecipare al GF. Signorini, secondo Corona, avrebbe sfruttato la sua influenza per provare a ottenere prestazioni intime da questi uomini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Antonio Medugno in lacrime racconta a Falsissimo la presunta violenza subita a casa di Signorini, Corona: “Preparavi la cena per la tua preda, orco! Adesso lui deposita la querela con tutti gli atti, ha trovato la forza di farlo” Leggi anche: Falsissimo, Corona dice che Antonio Medugno denuncerà Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione Leggi anche: Falsissimo 2: Antonio Medugno racconta la verità su Signorini e il GF – “Non ce la facevo più” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Falsissimo, Corona dice che Antonio Medugno denuncerà Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione; Chat hard con ex concorrenti del GF? Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini: “Se non vai a letto con lui non entri al GF Vip”; Perché Corona ha chiesto scusa a Antonio Medugno e Pierpaolo Pretelli: ‘Ho fatto del male’; Antonio Medugno, la sua verità sul caso Signorini. Corona: Vittima di molestie e violenza sessuale. Antonio Medugno in lacrime racconta a Falsissimo la presunta violenza subita a casa di Signorini, Corona: “Preparavi la cena per la tua preda, orco! Adesso lui deposita la ... - A Falsissimo, Medugno in lacrime racconta la presunta aggressione subita. ilfattoquotidiano.it

