Antonio Conte svela perché è così cattivo | fa un elenco di partite sono tutte sconfitte atroci

Antonio Conte dopo la Supercoppa vinta con il Napoli ha spiegato il perché della sua motivazione feroce: "Da calciatore ho perso tante finali, questo mi rende cattivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Riad, vittoria del Napoli 2 a 0 contro il Bologna. La squadra di Antonio Conte si aggiudica la terza Supercoppa della sua storia. La festa esplode nello spogliatoio azzurro. video Ssc Napoli x.com