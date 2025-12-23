Antonio Conte svela perché è così cattivo | fa un elenco di partite sono tutte sconfitte atroci

23 dic 2025

Antonio Conte dopo la Supercoppa vinta con il Napoli ha spiegato il perché della sua motivazione feroce: "Da calciatore ho perso tante finali, questo mi rende cattivo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

