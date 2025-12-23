Antonino Cannavacciuolo Patrimonio | Ecco A Quanto Ammonta!

23 dic 2025

Scopri il valore del suo impero tra ristoranti stellati, hotel di lusso e successi in TV: ecco tutti i numeri (e dove vive oggi lo chef). C’è chi cucina, e poi c’è Antonino Cannavacciuolo. Non solo uno chef, ma un autentico fenomeno mediatico, capace di mescolare talento culinario, visione imprenditoriale e carisma esplosivo. Dalla tv ai fornelli, dai ristoranti stellati alle ville da sogno, oggi Cannavacciuolo è diventato un vero e proprio marchio di successo. Ma quanto vale davvero tutto questo impero? Secondo indiscrezioni che circolano sul web, il patrimonio dell’amatissimo chef napoletano si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

