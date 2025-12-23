Antitrust sanzione di 255,7 milioni di euro a Ryanair per abuso di posizione dominante

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Ryanair DAC e la controllante Ryanair Holdings plc con 255,7 milioni di euro. La sanzione è stata adottata per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto aereo. Questa decisione mira a garantire condizioni di concorrenza e trasparenza nel settore.

L'Antitrust ha irrogato a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025. L'Autorità, al termine di un'articolata istruttoria, ha accertato come "Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile e/o economicamente

