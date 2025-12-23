Antitrust multa Ryanair per 255mln

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato a Ryanair Dac, insieme alla controllante Ryanair Holdings, una multa di 255 milioni di euro. La sanzione deriva da accertamenti riguardanti pratiche commerciali ritenute anticoncorrenziali. Questa decisione si inserisce nel quadro delle attività di controllo volte a tutelare il corretto funzionamento del mercato aereo e dei diritti dei consumatori.

8.51 L'Antitrust ha irrogato a Ryanair Dac, in solido con la controllante Ryanair Holdings, una sanzione di 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025. Lo si legge in una nota dell'Authority. "Ryanair -si legge- ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile eo economicamente o tecnicamente oneroso l'acquisto di voli sul suo sito da parte delle agenzie di viaggio online e fisiche, in combinazione con voli di altri vettori eo con altri servizi".

