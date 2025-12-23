Antitrust arriva una stangata per Ryanair | le gravi motivazioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha recentemente multato Ryanair DAC e la sua controllante Ryanair Holdings plc con una sanzione di 255 milioni di euro. La decisione si basa su motivazioni che evidenziano pratiche considerate anticoncorrenziali. Questo provvedimento rappresenta un’importante azione dell’Antitrust nei confronti della compagnia aerea, evidenziando l’attenzione delle autorità italiane sul rispetto delle regole di mercato.

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione da 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante. Le condotte contestate si sarebbero protratte da aprile 2023 ad almeno aprile 2025, incidendo in modo rilevante sul mercato dei servizi turistici e sulle possibilità operative delle agenzie di viaggio, online e tradizionali. La posizione dominante di Ryanair nel mercato italiano. Secondo l'Autorità, Ryanair detiene una posizione dominante nel mercato a monte del trasporto aereo di linea passeggeri, nazionale ed europeo, da e per l'Italia, che rappresenta un input essenziale per le agenzie di viaggio.

