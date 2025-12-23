Anna Tagliaferri accoltellata e uccisa dal compagno | Diego Di Domenico era in cura alla Asl

Diego Di Domenico, in cura presso il Dipartimento di salute mentale della Asl di Salerno, ha ucciso la compagna Anna Tagliaferri a Cava de' Tirreni. L'episodio ha coinvolto una persona con precedenti problemi di salute mentale, sollevando interrogativi sulla gestione e la prevenzione di tali situazioni.

Era in carico al Dipartimento di salute mentale della Asl di Salerno Diego Di Domenico, l?uomo che a Cava de? Tirreni ha ucciso la compagna Anna Tagliaferri con numerosi fendenti, per.

