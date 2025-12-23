Anna Frank il colpo di genio di Pozzi

In Consiglio comunale, le intense critiche del centrodestra nei confronti della Giunta Biancani sono state contrastate dall’intervento deciso dell’assessore Riccardo Pozzi. La sua risposta ha rappresentato un momento di lucidità e fermezza, evidenziando la volontà di mantenere il confronto su toni rispettosi e costruttivi. Un episodio che sottolinea l’importanza di un dialogo equilibrato e basato su contenuti concreti.

La mitraglia di critiche del centrodestra in Consiglio comunale contro la Giunta Biancani è stato interrotto da una controffensiva surclassante dell’assessore Riccardo Pozzi. Lo scatto è avvenuto quando il centrodestra – per rimarcare che i rincari non fossero tutti riconducibili ai tagli del Governo, ma a scorciatoie politiche della giunta Biancani – ha accusato di negligenza l’assessorato alle nuove opere per il ritardo nella consegna della Scuola Anna Frank. "Serviranno 200mila euro in più – ha detto Michele Redaelli di Fratelli d’Italia – per finanziare il nuovo progetto dell’Anna Frank perché il precedente progetto l’amministrazione l’ha sbagliato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anna Frank, il colpo di genio di Pozzi Leggi anche: Lo zio Frank è morto a Los Angeles, Frank Ghery l'ultimo hippy della cultura architettonica mondiale, genio e sregolatezza Leggi anche: Ciclopedonale fra Gavasseto e via Anna Frank Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Anna Frank, il colpo di genio di Pozzi. Anna Frank, il colpo di genio di Pozzi - La mitraglia di critiche del centrodestra in Consiglio comunale contro la Giunta Biancani è stato interrotto da una controffensiva ... ilrestodelcarlino.it

Pesaro, l’Anna Frank costa di più, dal Comune 227mila euro: «Ma a settembre aprirà» - facebook.com facebook

Servizio Scuolabus Iscrizione al servizio scuola primaria Anna Frank News completa al link comune.marino.rm.it/novita/avvisi/… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.