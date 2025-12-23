Anm | preoccupati per tagli al comparto giustizia Nordio chiarisca

L'ANM esprime preoccupazione per i recenti tagli al settore della giustizia in Italia. La mancanza di chiarimenti da parte del ministro Nordio solleva timori riguardo alle possibili ripercussioni sulla funzionalità del sistema giudiziario. È importante un confronto trasparente e tempestivo per garantire la continuità e l’efficacia della tutela dei diritti e della legalità nel paese.

Milano, 23 dic. (askanews) – "Siamo preoccupati per il silenzio sui tagli al comparto giustizia che rischiano di compromettere in modo significativo il mondo della giustizia italiano. Da un lato i tagli, si parlava di 200 milioni di euro dopo l'approvazione della legge di Bilancio in Consiglio dei ministri, dall'altro le mancate risorse per i 12mila precari del Pnrr. Chiediamo al ministero guidato da Carlo Nordio un chiarimento. I disagi, legati ai vuoti di organico di magistrati, cancellieri e personale amministrativo, si ripercuotono direttamente sulle persone. Tagliare sulla giustizia significa creare un danno, prima di tutto, ai cittadini.

