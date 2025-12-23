Anghiari di Natale 2025 | i prossimi appuntamenti

Scopri gli appuntamenti di Anghiari di Natale 2025, un calendario ricco di eventi dedicati alle festività. Dal 24 dicembre, con Il Ceppo in Piazza, alle celebrazioni come Anghiari si accende e Puer Natus Est, fino agli eventi teatrali e alla festa di San Silvestro. Un'occasione per vivere la tradizione e l'atmosfera natalizia nel rispetto della sobrietà e della cultura locale.

Il programma delle iniziative natalizie ad Anghiari entra nel vivo, con numerosi eventi imperdibili.Si inizia il 24 dicembre con Il Ceppo in Piazza, seguito da Anghiari si accende e Puer Natus Est,poi due eventi al Teatro e un'eccezionale festa di San Silvestro. Ecco le iniziative in programma.

Anghiari si accende! Un Canto di Natale, spettacolo drammatico e comico per famiglie, con musiche e canzoni di Natale. Michelangelo Pulci - Paolo Serra - 17.30 Teatro di Anghiari, Sabato 27 dicembre

