Andrea Lombardi e Alessandro De Rita sono deceduti in un incidente stradale avvenuto a Ceccano, dopo aver partecipato a una festa di compleanno. L’incidente si è verificato intorno alle 2 di notte, coinvolgendo anche Luigi Ferrante, alla guida dell’auto, anch’egli deceduto. La vicenda ha suscitato grande cordoglio nella comunità, evidenziando la tragedia di un evento improvviso e drammatico.

Erano andati a una festa di compleanno Alessandro Di Rita e Andrea Lombardi: intorno alle 2 di notte, lo schianto con l'auto guidata da Luigi Ferrante, anche lui deceduto nell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sono Andrea Lombardi e Luigi Ferrante le vittime dell’incidente a Ceccano: il 43enne era tornato per Natale

Leggi anche: Incidente mortale a Ceccano: morto anche Alessandro Di Rita

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ceccano, terza vittima dell'incidente: è morto al Gemelli il 18enne Alessandro Di Rita. Gli amici: «Un ragazzo d'oro»; Andrea Lombardi e Alessandro De Rita morti nell'incidente a Ceccano: la festa di un amico, poi lo schianto; Ceccano – Incidente mortale, le vittime sono Luigi Ferrante e Andrea Lombardi; Incidente mortale a Ceccano, chi erano le vittime Andrea Lombardi e Luigi Ferrante.

Andrea Lombardi e Alessandro De Rita morti nell’incidente a Ceccano: la festa di un amico, poi lo schianto - Erano andati a una festa di compleanno Alessandro Di Rita e Andrea Lombardi: intorno alle 2 di notte, lo schianto con l'auto guidata da Luigi Ferrante ... fanpage.it