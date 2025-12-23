Andrea Lombardi e Alessandro De Rita morti nell'incidente a Ceccano | la festa di un amico poi lo schianto

Andrea Lombardi e Alessandro De Rita sono deceduti in un incidente stradale avvenuto a Ceccano, dopo aver partecipato a una festa di compleanno. L’incidente si è verificato intorno alle 2 di notte, coinvolgendo anche Luigi Ferrante, alla guida dell’auto, anch’egli deceduto. La vicenda ha suscitato grande cordoglio nella comunità, evidenziando la tragedia di un evento improvviso e drammatico.

Erano andati a una festa di compleanno Alessandro Di Rita e Andrea Lombardi: intorno alle 2 di notte, lo schianto con l'auto guidata da Luigi Ferrante, anche lui deceduto nell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

