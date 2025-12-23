Andrea Delogu scherza sul rapporto con Nikita Perotti | Lui e Stefano De Martino due bei bocconcini
Nikita Perotti e Andrea Delogu sono stati ospiti a La Volta Buona nella puntata di martedì 23 dicembre dopo la vittoria a Ballando con le Stelle. La conduttrice e il ballerino hanno chiarito una volta per tutte la natura del loro rapporto, poi la battuta su Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Andrea Delogu sul rapporto con Nikita Perotti a Ballando: “Non so cosa saremo. Ciò che stiamo vivendo non è Tv”
Leggi anche: Nikita Perotti svela la verità sul rapporto con Andrea Delogu a Ballando con le stelle: “È una bellissima donna”
Andrea Delogu lancia una frecciatina a Nikita Perotti dopo la romantica dedica sui social: «Ti ho rovinato la piazza?»; Ballando con le Stelle, Andrea Delogu smentisce la storia con Nikita Perotti: «Non stiamo insieme». Ma Selvaggia Lucarelli li punge; Balllando con le Stelle, le pagelle della finale: Delogu magica leggiadria (10), Magnini esce tra le polemiche (9,5), Colombari manca...; Domenica In, Mara Venier ride dopo la caduta dei Ricchi e Poveri e scatena la rabbia sui social. Poi Delogu in imbarazzo.
Andrea Delogu scherza sul rapporto con Nikita Perotti: “Lui e Stefano De Martino due bei bocconcini” - Nikita Perotti e Andrea Delogu sono stati ospiti a La Volta Buona nella puntata di martedì 23 dicembre dopo la vittoria a Ballando con le Stelle ... fanpage.it
Ballando con le stelle, Andrea Delogu e Nikita confermano finalmente il loro rapporto in diretta: "È un bel bocconcino" - In collegamento con lo studio de La volta buona, i vincitori di Ballando 2025 hanno rivelato alcuni retroscena alla padrona di casa Caterina Balivo. libero.it
Andrea Delogu: “La coppa di Ballando con le stelle è per il mio papà”/ “Voci su Sanremo 2026? La verità…” - Andrea Delogu e Nikita Perotti, freschi vincitori di Ballando con le stelle 2025, si raccontano oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo. ilsussidiario.net
Carlo Conti pescherà dal podio di #BallandoConLeStelle per le co-conduzioni di #Sanremo2026: Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D'Urso entrano a passi di danza nel toto-cast. Sempre per la conduzione, si vocifera di Laura Pausini, Annalisa, Cl x.com
Andrea Delogu commenta la vittoria a Ballando con Nikita Perotti: «La dedico alla mia famiglia» - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.