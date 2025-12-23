Andrade El Idolo è ora svincolato da impegni contrattuali e può firmare con qualsiasi promotore, inclusa la AEW. Dopo la conclusione del suo contratto con la WWE, ufficializzata intorno al 12 dicembre, la clausola di non competizione di un anno è stata revocata, offrendo nuove opportunità nel mondo del wrestling professionistico.

Andrade El Idolo è ora libero di firmare con qualsiasi compagnia di wrestling. Secondo quanto riportato da Fightful Select, il suo contratto con la WWE è terminato ufficialmente intorno al 12 dicembre, e la clausola di non competizione della durata di un anno è stata annullata. Stando alle fonti, è stato il wrestler Rush a presentare Andrade a un avvocato e rappresentante che ha lavorato a stretto contatto con la WWE per anni, riuscendo a ottenere la rimozione del vincolo. Chi aveva seguito la situazione oltre un mese fa non si aspettava che la clausola reggesse, e alla fine la questione sarebbe stata gestita in modo molto professionale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Andrade El Idolo è libero da vincol: può firmare con qualsiasi compagnia inclusa la AEW

