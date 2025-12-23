Ancora disagi tra risse e ubriachi a Carnate il Comitato scrive al prefetto

Il Comitato Quartiere Stazione Carnate ha scritto al prefetto Enrico per segnalare i persistenti disagi nella zona, caratterizzati da risse, molestie e comportamenti irregolari. La situazione, che si è ripetuta nel tempo, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. L’obiettivo è avviare un confronto per trovare soluzioni volte a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella stazione di Carnate.

È più volte finita agli onori della cronaca a causa di risse, molestie e tafferugli. In Brianza, la stazione di Carnate è una fermata che fa paura, tanto che il Comitato Quartiere Stazione Carnate per la sicurezza e la legalità ha inviato una richiesta formale di incontro al prefetto Enrico.

