AnconAmbiente le variazioni di apertura dei CentrAmbiente di Ancona tra Natale e fine anno

AnconAmbiente informa che il CentrAmbiente di via del Commercio 27 a Ancona sarà chiuso nelle giornate del 27, 29, 30 e 31 dicembre, per adeguarsi alle nuove normative. Si invitano i cittadini a pianificare di conseguenza le proprie esigenze di conferimento durante questo periodo di variazioni di orario tra Natale e fine anno.

ANCONA – AnconAmbiente comunica che il CentrAmbiente di via del Commercio 27 resterà chiuso nelle giornate del 27, 29, 30 e 31 dicembre, al fine di potersi adeguare alle nuove normative. Per garantire continuità del servizio e rispondere alle esigenze dei cittadini, il CentrAmbiente di Posatora. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Variazioni di bilancio di fine anno. Villa Daccò, iniezione da 90mila euro Leggi anche: Trasporti Napoli, le variazioni di orario per due funicolari nel fine settimana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. AnconAmbiente: variazioni di apertura dei CentrAmbiente tra Natale e fine anno - AnconAmbiente informa che il CentrAmbiente di via del Commercio 27 ad Ancona resterà chiuso nelle giornate del 27, 29, 30 e 31 dicembre per adeguamenti normativi. veratv.it

AnconAmbiente: variazioni di apertura dei Centri tra Natale e fine anno - comunica alla cittadinanza che il CentrAmbiente di via del Commercio 27 resterà chiuso nelle giornate del 27, 29, ... msn.com

Centrambiente chiusi a Ferragosto, cambia la raccolta rifiuti nelle frazioni di Ancona: ecco come - Anconambiente comunica che «in occasione della prossima festività di Ferragosto vi saranno alcune ... corriereadriatico.it

TERRITORIO - ANCONAMBIENTE: Sciopero nazionale del comparto ambientale del 10 dicembre 2025: possibili disagi nei Comuni serviti da AnconAmbiente, Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti, sciopero nazionale del settore am - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.