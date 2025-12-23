Ancona che brilla ancora pronta a stupire tra l' albero meccanico il Bosco degli elfi e il Villaggio di Babbo Natale

Ancona si prepara a vivere un Natale ricco di atmosfere magiche e tradizione. In piazza Stamira, il Natale dei piccoli propone il Bosco delle Meraviglie con casette, animazioni di elfi e Babbo Natale. Un'occasione per le famiglie di trascorrere momenti di convivialità, tra attività ludiche e la possibilità di scrivere la propria letterina. Un luogo di incontro che continua a sorprendere, mantenendo vivo lo spirito natalizio nella città.

