Anche Vasco si concede una passeggiata tra i megaliti Iwagumi in piazza Maggiore

Anche Vasco Rossi ha voluto ammirare i megaliti Iwagumi Air Scape in piazza Maggiore. Con cappellino, occhiali specchiati verdi e un look sportivo total black, il Komandante si è fatto immortalare accanto alle rocce gonfiabili e ha pubblicato su Instagram due scatti che lo ritraggono sorridente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: "Iwagumi": in Piazza Maggiore si accende l'installazione "dismisura"

Leggi anche: Megaliti in piazza Maggiore a Bologna: il video

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mondovì, nuovi spazi didattici al Liceo Vasco Beccaria Govone": inaugurati i laboratori informatico-multimediale e di fotografia e posa - facebook.com facebook