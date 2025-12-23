Anche Vasco si concede una passeggiata tra i megaliti Iwagumi in piazza Maggiore
Anche Vasco Rossi ha voluto ammirare i megaliti Iwagumi Air Scape in piazza Maggiore. Con cappellino, occhiali specchiati verdi e un look sportivo total black, il Komandante si è fatto immortalare accanto alle rocce gonfiabili e ha pubblicato su Instagram due scatti che lo ritraggono sorridente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: "Iwagumi": in Piazza Maggiore si accende l'installazione "dismisura"
Leggi anche: Megaliti in piazza Maggiore a Bologna: il video
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Mondovì, nuovi spazi didattici al Liceo Vasco Beccaria Govone": inaugurati i laboratori informatico-multimediale e di fotografia e posa - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.