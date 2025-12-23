Anche Vasco si concede una passeggiata tra i megaliti Iwagumi in piazza Maggiore

Anche Vasco Rossi ha voluto ammirare i megaliti Iwagumi Air Scape in piazza Maggiore. Con cappellino, occhiali specchiati verdi e un look sportivo total black, il Komandante si è fatto immortalare accanto alle rocce gonfiabili e ha pubblicato su Instagram due scatti che lo ritraggono sorridente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

