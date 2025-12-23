La Corte costituzionale ha stabilito che anche l’androne di un condominio può essere considerato parte dell’abitazione ai fini della disciplina sul furto. Con questa sentenza, si chiarisce che il furto in un’area comune come l’androne può avere implicazioni legali analoghe a quelle di un’effettiva abitazione privata, influenzando le interpretazioni della legge e le norme sulla sicurezza condominiale.

FIRENZE L’androne condominiale equivale alla propria abitazione. Con una sentenza depositata ieri, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell’articolo 624-bis del codice penale che prevede e punisce il reato di furto in abitazione. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Firenze e riguardavano un furto messo a segno nell’androne di un edificio condominiale. La Corte ha osservato che "la scelta del legislatore di punire con maggiore severità il furto in abitazione va ricondotta alla particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo, e sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza di tale luogo, come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Anche nell’androne è un furto in casa". La sentenza della Corte Costituzionale

