Anche i book concordi sull’addio di Frattesi a gennaio | crolla la quota

Secondo i dati disponibili, Davide Frattesi sta vivendo un momento di scarsa continuità con l’Inter, con una sola presenza da titolare e numerosi ingressi dalla panchina. Questi dettagli evidenziano una fase di riflessione sulla sua posizione nel club, alimentando speculazioni sul possibile addio a gennaio. La situazione si riflette anche nelle quote delle scommesse, che mostrano un calo significativo sulla partenza del giocatore.

Una sola partita da titolare e sette ingressi a gara in corso: i numeri raccontano bene il momento di Davide Frattesi, sempre più ai margini delle rotazioni dell’Inter in questa Serie A. Il centrocampista resta però un profilo molto apprezzato sul mercato, in particolare dalla Juventus, dove ritroverebbe Luciano Spalletti, l’allenatore che gli aveva garantito spazio e fiducia in Nazionale. Uno scenario che potrebbe spingerlo a cambiare aria già a breve. Frattesi via dall’Inter, crolla la quota. Secondo quanto riporta Agipronews, i betting analyst di Sisal e Snai quotano l’addio di Frattesi nella prossima sessione invernale di calciomercato a 2,50. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

