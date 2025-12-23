Anagrafe a Treviglio dal 2 gennaio prenotazioni solo online

A Treviglio, a partire dal 2 gennaio 2026, l’Anagrafe adotterà esclusivamente il sistema di prenotazione online. I cittadini potranno programmare le pratiche anagrafiche selezionando data e orario direttamente dal portale del Comune, semplificando l’accesso ai servizi e riducendo le modalità di appuntamento tradizionali. Questa scelta mira a rendere più efficiente e digitale il servizio pubblico, mantenendo un approccio pratico e trasparente per tutti gli utenti.

Treviglio. L'Anagrafe si fa sempre più digitale. Dal 2 gennaio 2026 tutte le pratiche dovranno essere prenotate online, con la possibilità per i cittadini di scegliere data e orario dell'appuntamento direttamente dal portale del Comune. La decisione arriva dopo i riscontri positivi registrati nei mesi scorsi e il buon grado di soddisfazione espresso dagli utenti. L'amministrazione comunale ha quindi deciso di estendere e rendere strutturale il sistema di prenotazione online per migliorare l'organizzazione del servizio e ridurre tempi di attesa e code agli sportelli. Gli ultimi giorni di accesso libero all'Ufficio Anagrafe, ad esclusione delle carte d'identità già esclusivamente su prenotazione, saranno mercoledì 24 dicembre e mercoledì 31 dicembre, dalle 9 alle 12.

