Amici 25 sospeso | prima registrazione del 2026 e quando va in onda

Amici 25 sospeso per le festività natalizie, con la prima registrazione prevista nel 2026. La pausa permette ai concorrenti e al pubblico di godere delle festività prima di riprendere le puntate, che tornano in onda nel nuovo anno. La produzione conferma la ripresa delle trasmissioni dopo le festività, mantenendo l’appuntamento con il talent di Maria De Filippi.

La magia delle feste raggiunge la scuola di Amici 25. Come tradizione, il programma di Maria De Filippi si ferma per la pausa natalizia. Il talent saluta il pubblico con un'atmosfera calda e corale, poi si prende qualche giorno di respiro prima di ripartire a gennaio 2026. E mentre gli allievi si ritagliano il loro momento di meritato riposo, il pomeriggio di Canale 5 si riorganizza con titoli pronti a tenere compagnia durante le festività. Brutto incidente per un professionista di Amici 25 Calendario: lo stop di Amici 25 e il rientro a gennaio. Amici 25 prosegue regolarmente fino a domenica 21 dicembre 2025, quando va in onda l'ultima puntata prima dello stop.

Registrazione Amici 25/ Anticipazioni puntata 21 dicembre 2025: maglia sospesa per Flavia, le classifiche - Anticipazioni registrazione Amici 25 del 18 dicembre 2025: le classifiche, sfide e gli ospiti della puntata di domenica 21 dicembre su Canale 5 ... ilsussidiario.net

Amici 25, Pettinelli sospende la maglia di Flavia e lei sbotta: “Non sono d’accordo” - Anna Pettinelli sospende la maglia di Flavia Buoncristiani ad Amici 25 e lei non la prende bene: “Non è così che una persona cresce”. mondotv24.it

Lorenzo Bassani Lorenzolivemusic Secondo. . Buongiorno amici, è un lunedì sospeso tra sogno e realtà, il primo passo lieve verso i giorni di festa Quel momento in cui gli auguri si intrecciano ai sorrisi e il tempo sembra rallentare, quasi per ascoltarci. C’è c - facebook.com facebook

