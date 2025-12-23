America?s Cup nuove regole | Sarà una sfida tra 5 team

L'America’s Cup si prepara a una nuova edizione, con un formato rivisto che coinvolge cinque team: Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa, Tudor Alinghi e K-Challenge. Le nuove regole definiscono una sfida più compatta e competitiva, evidenziando l’importanza di strategie e innovazioni tecnologiche. Questa evoluzione promette di rendere la competizione ancora più interessante, mantenendo alta l’attenzione di appassionati e appassionate di vela.

  Napoli cala il pokerissimo. Team New Zealand, Athena Racing, Team Luna Rossa, Tudor Alinghi e K-Challenge: sono cinque i team che, oggi, disegnano i contorni della prossima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

