America?s Cup nuove regole | Sarà una sfida tra 5 team

L'America’s Cup si prepara a una nuova edizione, con un formato rivisto che coinvolge cinque team: Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa, Tudor Alinghi e K-Challenge. Le nuove regole definiscono una sfida più compatta e competitiva, evidenziando l’importanza di strategie e innovazioni tecnologiche. Questa evoluzione promette di rendere la competizione ancora più interessante, mantenendo alta l’attenzione di appassionati e appassionate di vela.

Cinque team per l'America's Cup, ok New Zealand ad alleanza per l'organizzazione - Introdurre una cadenza biennale e delegare l'organizzazione delle regate non più soltanto al "defender" ma ad una "alleanza" di cinque team: dopo 174 anni di storia, l'America's Cup sta cambiando una ... ansa.it

America’s Cup, alleanza tra 5 team. Cambia la storia: gare ogni due anni - Dopo settimane di feroci negoziati, di sussurri e grida, di indiscrezioni e provocazioni, alle 9 di ieri mattina l’annuncio: il famoso Partnership Agreement ... ilmessaggero.it

