America’s Cup 2027 Alinghi torna grazie alla regola sugli stranieri? Possibile campagna acquisti anche in Italia…

L’America’s Cup 2027 si avvicina e Alinghi è pronta a tornare in scena, grazie alla nuova regola sugli stranieri. La squadra svizzera parteciperà alla Louis Vuitton Cup 2027, che deciderà la sfidante contro Emirates Team New Zealand. Si apre così anche a possibili acquisizioni di talenti italiani, nel tentativo di rafforzare la propria competitività in questa prestigiosa regata mondiale.

Ci sarà anche Alinghi tra le protagoniste della Louis Vuitton Cup 2027, torneo di selezione che designerà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nella 38ma America’s Cup. Il colosso svizzero ha sciolto finalmente le riserve sulla sua presenza nelle acque del Golfo di Napoli, presentandosi sotto il nuovo nome di Tudor Team Alinghi dopo l’esperienza della scorsa campagna di Coppa America con title sponsor Red Bull. Il patron Ernesto Bertarelli ha cambiato idea dunque dopo aver fatto intendere lo scorso aprile che avrebbe rinunciato alla prossima edizione della Coppa, rilanciando peraltro il proprio impegno come uno dei cinque team fondatori della America’s Cup Partnership annunciata ieri e dedicata a garantire la stabilità ed una crescita a lungo termine della più antica competizione sportiva al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

