Ambush | un film di guerra fuori tempo massimo – Recensione

Ambush, un film di guerra ambientato nel Vietnam, si inserisce in un contesto cinematografico ricco e complesso. La sua narrazione si propone di offrire uno sguardo sobrio e articolato su un conflitto che ha segnato profondamente la storia e la cultura occidentale, distinguendosi per un approccio equilibrato e senza eccessi retorici. Questa recensione analizza gli aspetti principali di un’opera che si distingue nel panorama del cinema bellico.

Il cinema bellico ambientato durante il conflitto del Vietnam, una delle guerre più controverse di tutti i tempi, possiede una filmografia così densa e stratificata, che spazia da capolavori ampiamente critici nei confronti dell'interventismo americano a titoli invece smaccatamente retorici e tronfi che ne idealizzavano le storture. Approcciarsi oggi a quest'argomento quanto mai sensibile in un'epoca dove le tensioni geopolitiche sono all'ordine del giorno, richiede un coraggio e una maturità non indifferenti, purtroppo entrambe mancanti all'esordiente regista Mark Burman, esperienze da produttore ma alle sue prime armi dietro la macchina da presa di un prodotto di finzione.

