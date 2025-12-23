Amadeus la serie Sky e il peso di un confronto inevitabile

Confrontarsi con il capolavoro di Miloš Forman era una sfida quasi impossibile. La serie Amadeus di Sky, pur priva della stessa potenza narrativa, si distingue per cura visiva, cast convincente e fedeltà al mito della rivalità tra Mozart e Salieri.

Amadeus: Su Sky e NOW la serie che reinventa Mozart, genio ribelle e scorretto - Con Will Sharpe e Paul Bettany nel cast, Amadeus rilegge il mito di Mozart riportandoci nella vivace Vienna del Settecento: cinque episodi disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Amadeus, su Sky Atlantic al via la serie tv evento sulla vita di Mozart: trama, cast e curiosità - Mozart arriva a Vienna, dove incontra la futura moglie Costanze Weber ed il suo rivale, il compositore Antonio Salieri.

Da oggi è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW #Amadeus! La serie riadatta, dopo il pluripremiato film di Miloš Forman, l'acclamata opera teatrale di Peter Shaffer che racconta la miracolosa ascesa e la leggendaria caduta di uno dei co

Amadeus, il trailer ufficiale della serie dal 23 dicembre su Sky | Sky TG24

