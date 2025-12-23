Amadeus la rivalità che ha fatto la storia rivive su Sky e NOW

Dal 23 dicembre su Sky e in streaming su NOW la serie Sky Original che reinterpreta il mito di Mozart e Salieri tra genio, ossessione e potere, con Will Sharpe e Paul Bettany protagonisti assoluti. La miracolosa ascesa e la leggendaria caduta di uno dei compositori più iconici del XVIII - il ribelle, il virtuoso, la rockstarWolfgang “Amadeus” Mozart - nella nuova serie Sky Original in 5 episodi AMADEUS, dal 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie riadatta, dopo il pluripremiato film diMiloš Forman, l’acclamata opera teatrale di Peter Shaffer, qui audacemente trasposta da Joe Barton ( Black Doves, GiriHaji, Progetto Lazarus ). 🔗 Leggi su Digital-news.it

