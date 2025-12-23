Amadeus la rivalità che ha fatto la storia rivive su Sky e NOW
Dal 23 dicembre su Sky e in streaming su NOW la serie Sky Original che reinterpreta il mito di Mozart e Salieri tra genio, ossessione e potere, con Will Sharpe e Paul Bettany protagonisti assoluti. La miracolosa ascesa e la leggendaria caduta di uno dei compositori più iconici del XVIII - il ribelle, il virtuoso, la rockstarWolfgang “Amadeus” Mozart - nella nuova serie Sky Original in 5 episodi AMADEUS, dal 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie riadatta, dopo il pluripremiato film diMiloš Forman, l’acclamata opera teatrale di Peter Shaffer, qui audacemente trasposta da Joe Barton ( Black Doves, GiriHaji, Progetto Lazarus ). 🔗 Leggi su Digital-news.it
Amadeus non torna in Rai, la Tv pubblica gli chiude la porta in faccia: nota ufficiale e motivi - Discovery, la Rai gli chiude la porta in faccia: "Non rientra nei nostri piani" ... virgilio.it
Amadeus via dal Nove, il retroscena sul ritorno in Rai vicinissimo: “Con Fiorello”, cosa faranno - Fiorello fa da ponte e spinge per un nuovo progetto in access e prima serata. libero.it
Amadeus, la ‘vendetta’ della Rai: “Nessun ritorno” (nonostante Fiorello), l'annuncio ufficiale - La Rai smentisce ufficialmente il ritorno di Amadeus dopo l’addio al Nove: stop alle indiscrezioni, nonostante l’apertura ironica di Fiorello. libero.it
