Amadeus a Mediaset? Parla Pier Silvio Berlusconi e lascia tutti senza parole | e ora che succede?

Durante l’incontro prenatalizio con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha condiviso le strategie future di Mediaset, affrontando temi come nuovi progetti, acquisizioni e l’evoluzione del panorama televisivo italiano. Le sue parole offrono un quadro chiaro delle direzioni che la società intende seguire nel prossimo periodo, suscitando interesse e curiosità tra gli operatori del settore e il pubblico.

Nel tradizionale incontro prenatalizio con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha delineato il futuro immediato di Mediaset, spaziando tra nuovi progetti, acquisizioni strategiche e riflessioni sul panorama televisivo italiano. Tra le tante novità annunciate, ha catturato l'attenzione soprattutto un passaggio inatteso: la possibilità – almeno teorica – che Amadeus possa in futuro approdare a Cologno, un'ipotesi che Berlusconi ha affrontato senza giri di parole. Una conferenza densa di anticipazioni, in cui non sono mancati riferimenti ai programmi in arrivo nel 2026, al potenziamento dell'informazione e ai prossimi scenari del mercato audiovisivo internazionale.

