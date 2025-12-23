Altro che egemonia | sulla cultura a destra finisce in rissa Veneziani | Trionfo della mediocritas E Giuli scatenato | Bile nera animo ricolmo di cieco rimpianto

Si intendeva cambiare narrazione, si cerca da decenni di scardinare la pretesa “ egemonia culturale ” della sinistra, si è gridato allo scandalo perché il mondo della cultura era “tutto in mano ai comunisti”. Ma per una volta non è la sinistra a dividersi, almeno su questo punto. A spaccarsi è il mondo culturale della destra: l’intellettuale di riferimento del conservatorismo Marcello Veneziani da una parte, il ministro della Cultura Alessandro Giuli dall’altra. Da una parte Veneziani – filosofo, intellettuale, firma di diversi giornali di destra – ha espresso la sua delusione per la debole impronta impressa sulle sue politiche dal nuovo ceto politico alla guida del paese e lo ha fatto dalle colonne di una testata del campo governativo come la Verità, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

