Altra sconfitta per l’Inter Under 23 l’Union Brescia vince 2-0

L’Inter Under 23 subisce una sconfitta per 2-0 contro l’Union Brescia, con la rete decisiva segnata nei minuti di recupero. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con intensità, ma alla fine è stata l’Union Brescia a prevalere sul campo. Un risultato che evidenzia le sfide e le difficoltà della formazione nerazzurra in questa fase del campionato.

L' Inter Under 23 esce sconfitta dal confronto con l'Union Brescia, punita beffardamente nei minuti di recupero. I padroni di casa tornano al successo davanti al proprio pubblico dopo oltre due mesi, trovando due reti nel finale che spezzano l'equilibrio: prima il colpo di testa di Silvestri al 92', poi il sigillo di Cazzadori al 95'. Primo tempo. La gara si apre su binari di grande equilibrio. Le due squadre si studiano a lungo, concedendo pochissimo e creando ancora meno. Le occasioni degne di nota sono una per parte: Cazzadori prova a sorprendere la difesa nerazzurra, Lavelli risponde dall'altro lato, ma in entrambi i casi i portieri non corrono reali pericoli.

