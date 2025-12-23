Altra autobomba a Mosca | fatto fuori il generale braccio destro di Putin

Un nuovo attentato a Mosca ha colpito il generale Fanil Sarvarov, uno dei vertici della Difesa russa e considerato un importante collaboratore di Putin. Le autorità sospettano coinvolgimenti dei servizi di Kiev, in un contesto di attacchi mirati contro figure di rilievo, tra cui altri militari e la famiglia dell’ideologo Dugin. Questi episodi evidenziano una crescente tensione e instabilità nella regione.

Fanil Sarvarov era tra i vertici della Difesa. Sospetti sui servizi di Kiev. Prima di lui diverse vittime sono morte in attacchi simili, da capi militari alla figlia dell’ideologo Dugin.. Zelensky ottimista sul piano di pace: «Pronto anche se imperfetto». Il Cremlino ribadisce l’impegno a non attaccare Ue e Nato. Ma parla di progressi lenti nei negoziati.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Altra autobomba a Mosca: fatto fuori il generale braccio destro di Putin Leggi anche: «Putin vuole tutta l'Ucraina, poi punterà i Paesi Baltici»: l'allarme Usa |Autobomba a Mosca, ucciso un generale. "Sospetti su Kiev" Leggi anche: Autobomba a Mosca, ucciso un generale russo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Un altro attacco russo su Odessa. Autobomba uccide a Mosca il generale Sovarov - Odessa, nuovo attacco con droni russi: danneggiati il porto e una nave; Che cosa sappiamo sull'attentato al generale Sarvarov: il magnete sotto l'auto, la frenata, lo scoppio. L'ira di Putin; Autobomba a Mosca, muore il generale russo Sarvarov: i soccorsi inutili e i primi rilievi; Autobomba esplode nel cuore di Mosca, ucciso un generale. Autobomba esplode nel cuore di Mosca, ucciso un generale - Un nuovo attentato compiuto a Mosca ha colpito le alte gerarchie militari russe. ansa.it

L’EDICOLA, Il Corriere: “Autobomba a Mosca, ira di Putin”. Repubblica: “Manovra, un altro stop”. Il Fatto: “Il Colle taglia l’urlo all’Inno di Mameli” - “Autobomba a Mosca, ira di Putin” ( Il Corriere della Sera ). blitzquotidiano.it

Autobomba a Mosca, ucciso il generale Sarvarov: nuove ombre sul conflitto Russia Ucraina - Un ordigno sotto un’auto uccide a Mosca il tenente generale Fanil Sarvarov. panorama.it

"Autobomba a Mosca, l'ira di Putin"; "Manovra, un altro stop"; "Il resto di niente": le prime pagine di oggi. - facebook.com facebook

"Autobomba a Mosca, l'ira di Putin"; "Manovra, un altro stop"; "Il resto di niente": le prime pagine di oggi. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.