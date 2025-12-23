Alto Adige morto il bimbo di 4 anni rimasto sott' acqua in piscina

Un bambino di quattro anni è deceduto dopo essere rimasto sott'acqua nella piscina 'Curunes' a Curon Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato lunedì scorso, e nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo, non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

AGI - È morto il bambino di 4 anni che era rimasto sott'acqua lunedì scorso alla piscina 'Curunes' a Curon Venosta, in Alto Adige. Dopo una settimana di ricovero in ospedale nel reparto rianimazione dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano, il bimbo è deceduto. È quanto si apprende da fonti sanitarie. La piscina coperta e l'intera struttura erano state inaugurate recentemente. Il bambino era stato recuperatp e rianimato a bordo vasca e poi trasportato in elicottero in ospedale a Bolzano. La Procura ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. È il secondo decesso di un minore avvenuto in Val Venosta in pochi giorni. 🔗 Leggi su Agi.it

