Un bambino di quattro anni è deceduto dopo essere rimasto sott'acqua nella piscina 'Curunes' a Curon Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato lunedì scorso, e nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo, non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

AGI - È morto il bambino di 4 anni che era rimasto sott'acqua lunedì scorso alla piscina 'Curunes' a Curon Venosta, in Alto Adige. Dopo una settimana di ricovero in ospedale nel reparto rianimazione dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano, il bimbo è deceduto. È quanto si apprende da fonti sanitarie. La piscina coperta e l'intera struttura erano state inaugurate recentemente. Il bambino era stato recuperatp e rianimato a bordo vasca e poi trasportato in elicottero in ospedale a Bolzano. La Procura ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. È il secondo decesso di un minore avvenuto in Val Venosta in pochi giorni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Alto Adige, morto il bimbo di 4 anni rimasto sott'acqua in piscina

Leggi anche: Finisce sott'acqua nella piscina comunale: morto bimbo di 4 anni

Leggi anche: Val Venosta, morto il bimbo di 4 anni finito sott’acqua a Curon: era nella nuova piscina comunale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete in Val Venosta; Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l'amico; Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete rocciosa a Laudes, in Val Venosta; Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco.

Bimbo di 10 anni morto in Alto Adige: l’amico 11enne salvato sotto shock, si erano persi scalando il sentiero - Il dramma nel pomeriggio di sabato quando i due minori hanno perso il sentiero che dal paesino di Laudes sale in quota ... msn.com