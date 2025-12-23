Alto Adige morto il bimbo di 4 anni rimasto sott' acqua in piscina
Un bambino di quattro anni è deceduto dopo essere rimasto sott'acqua nella piscina 'Curunes' a Curon Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato lunedì scorso, e nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo, non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.
AGI - È morto il bambino di 4 anni che era rimasto sott'acqua lunedì scorso alla piscina 'Curunes' a Curon Venosta, in Alto Adige. Dopo una settimana di ricovero in ospedale nel reparto rianimazione dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano, il bimbo è deceduto. È quanto si apprende da fonti sanitarie. La piscina coperta e l'intera struttura erano state inaugurate recentemente. Il bambino era stato recuperatp e rianimato a bordo vasca e poi trasportato in elicottero in ospedale a Bolzano. La Procura ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. È il secondo decesso di un minore avvenuto in Val Venosta in pochi giorni. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Finisce sott'acqua nella piscina comunale: morto bimbo di 4 anni
Leggi anche: Val Venosta, morto il bimbo di 4 anni finito sott’acqua a Curon: era nella nuova piscina comunale
Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete in Val Venosta; Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l'amico; Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete rocciosa a Laudes, in Val Venosta; Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco.
Bimbo di 10 anni morto in Alto Adige: l’amico 11enne salvato sotto shock, si erano persi scalando il sentiero - Il dramma nel pomeriggio di sabato quando i due minori hanno perso il sentiero che dal paesino di Laudes sale in quota ... msn.com
Tragedia in Alto Adige, bimbo di 10 anni muore dopo essere precipitato da una parete durante un gioco - Tragedia in Alto Adige, nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, un bambino di soli 10 anni è morto dopo essere precipitato da una parete di roccia a Laudes, nei pressi di Malles. notizie.it
Morto sul colpo un bimbo di 10 anni in val Venosta a Malles dopo essere precipitato da una parete di roccia - Dramma in Alto Adige, in val Venosta: un bimbo di 10 anni è morto a Laudes, nei pressi di Malles, dopo essere precipitato da una parete di roccia ... virgilio.it
Ha diretto l’Alto Adige, è stato direttore responsabile e poi direttore editoriale dell’Adige, direttore del Trentino, della Nuova Ferrara e del Corriere delle Alpi. Alberto Faustini da domani 4 novembre a Prima Pagina, dalle 7.15 alla radio e qui bit.ly/primapaginar3 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.