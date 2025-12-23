Alto Adige morto bimbo caduto piscina

Un bambino di 4 anni è deceduto all'ospedale di Bolzano dopo essere stato sott'acqua nella piscina comunale di Curon, in Val Venosta. L’incidente si è verificato il 15 dicembre, poco dopo l’apertura della struttura. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

10.15 E' morto nell'ospedale di Bolzano il bambino di 4 anni finito sott'acqua il 15 dicembre, nella piscina comunale di Curon, in Val Venosta, appena inaugurata. Rianimato già a bordo piscina, il piccolo era stato poi elitrasportato a Bolazano, dove è morto ieri sera. In pochi giorni, è il secondo lutto per bambini in Val Venosta: oggi a Laudes i funerali di Jan Adam, 10 anni, morto cadendo da una parete di roccia mentre giocava con un amico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Alto Adige, morto un 11enne caduto da decine di metri: si stava arrampicando nel parco Leggi anche: Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon: era ricoverato da una settimana in gravi condizioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete in Val Venosta; Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l'amico; Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete rocciosa a Laudes, in Val Venosta; Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco. Bimbo di 10 anni morto in Alto Adige: l’amico 11enne salvato sotto shock, si erano persi scalando il sentiero - Il dramma nel pomeriggio di sabato quando i due minori hanno perso il sentiero che dal paesino di Laudes sale in quota ... msn.com

Tragedia in Alto Adige, bimbo di 10 anni muore dopo essere precipitato da una parete durante un gioco - Tragedia in Alto Adige, nella giornata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, un bambino di soli 10 anni è morto dopo essere precipitato da una parete di roccia a Laudes, nei pressi di Malles. notizie.it

Morto sul colpo un bimbo di 10 anni in val Venosta a Malles dopo essere precipitato da una parete di roccia - Dramma in Alto Adige, in val Venosta: un bimbo di 10 anni è morto a Laudes, nei pressi di Malles, dopo essere precipitato da una parete di roccia ... virgilio.it

