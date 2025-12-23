Almanacco | Mercoledì 24 Dicembre 2022 | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’Almanacco di oggi, mercoledì 24 dicembre 2022, offre un’occasione per conoscere eventi storici, compleanni e curiosità di questa data. È l’ultimo mercoledì dell’anno, con ancora una settimana da trascorrere prima della fine del 2022. Un momento per riflettere sulle vicende passate e prepararsi alle festività natalizie, con informazioni utili e interessanti per arricchire la giornata.
Mercoledì 24 Dicembre è il 359° giorno del calendario gregoriano, mancano 7 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Gregorio di SpoletoProverbio di DicembreLa néf dicembrina, per trî mes no la cunfina (La neve di dicembre per tre mesi non se ne va)Accadde oggi1906 – Reginald Fessenden. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Mercoledì 24 dicembre Il Sole sorge alle 07:58 e tramonta alle 16:50. Il culmine è alle 12:24. Durata del giorno otto ore e cinquantadue minuti. La Luna sorge alle 09:23 con az - facebook.com facebook
