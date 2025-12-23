Almanacco | Martedì 23 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’Almanacco di oggi, martedì 23 dicembre, offre una panoramica sugli eventi storici, i compleanni, i santi e il proverbio del giorno. Si tratta di una occasione per conoscere aspetti significativi di questa data nel corso degli anni, in un modo semplice e rispettoso del ritmo quotidiano. Conoscere il passato aiuta a riflettere sul presente, anche attraverso dettagli che spesso passano inosservati.

23 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Etimologia: Giovanni deriva dall’ebraico “Yehohanan” e significa “Dio ha avuto misericordia”. veronasera.it

Almanacco di oggi, 23 dicembre: profumo di cinema - L'interpretazione (a tratti gigionesca) del colonnello Slade è valsa ad Al Pacino l'unico ... repubblica.it

ALMANACCO DEL GIORNO Martedí, 16 Dicembre 2025 S. Adelaide Settimana n. 51 Giorni dall'inizio dell'anno: 350/15. A Roma il sole sorge alle 07:32 e tramonta alle 16:40 (ora solare) A Milano il sole sorge alle 07:58 e tramonta alle 16:39 (ora solare) Luna - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.