Almanacco del 23-12-2025

L'almanacco del 3 dicembre presenta eventi storici significativi, ricorrenze e nascite di figure importanti. Tra i momenti ricordati, la fine della prima guerra balcanica nel 1912, il primo trapianto di cuore nel 1977 e il primo SMS nel 1992. Questa giornata ci invita a riflettere su avvenimenti che hanno segnato il corso della storia, offrendo spunti di conoscenza e consapevolezza. Buona giornata da Francesco Vitale.

almanacco del giorno mercoledì 3 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio sacerdote gesuita patrono dell'Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad il politico Roberto ieri il regista Jean Luc godard il cantante e frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense Derry Anna noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Buon compleanno tutto tutto Serena che fine hai fatto Non sappiamo salutiamo anche Giuliano buona giornata Stefano è a Giuseppe e allora il viaggio tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di catalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza balcanica nel 1977 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana del 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico dall'impianto della Junior carbide che la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms conoscete questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità richiesta da loro Vi auguro una meravigliosa di sconto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

