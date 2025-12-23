Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città il 24 dicembre

A seguito dell'avviso di allerta meteo di colore "giallo" emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido fino alle 6.00 di giovedì 25 dicembre, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, il.

Meteo, allerta arancione e gialla nella vigilia di Natale 2025: le regioni e zone a rischio - Scatta la duplice allerta arancione e gialla nel giorno della Vigilia di Natale 2025: mercoledì 24 dicembre. meteo.it

Maltempo su Napoli e Campania, prorogata l'allerta meteo fino a Natale - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello “giallo” per temporali per l'intera giornata ... napolitoday.it

Allerta Meteo, il Bianco Natale è una BOMBA di NEVE!!! Il Ciclone sul Tirreno attiverà la bora: nevicate anche in pianura al Nord e forte maltempo al Centro/Sud! Tutte le MAPPE e i DETTAGLI x.com

ALLERTA #METEO #LAZIO: PIOGGE E TEMPORALI OGGI E DOMANI - facebook.com facebook

