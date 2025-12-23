Allerta meteo alla vigilia di Natale | crisi ' arancione' nel Ferrarese previste forti piogge

Vigilia di Natale col maltempo. Per la giornata di mercoledì 24, infatti, è prevista un'allerta arancione per criticità idraulica su tutta la Romagna, la pianura bolognese e ferrarese, la montagna e la collina bolognese fino alla collina emiliana centrale (province di Parma, Reggio Emilia e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Vigilia di Natale sotto allerta meteo: previste piogge insistenti e raffiche di vento anche sulla costa

Leggi anche: Vigilia di Natale con l'allerta meteo arancione in tutta la Romagna: dalla costa all'Appennino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Allerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli: pioggia 23 e 24 dicembre; Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per pioggia e raffiche di vento; In Campania allerta meteo gialla a ridosso della Vigilia di Natale; Allerta meteo fino alla vigilia di Natale.

Scatta l’allerta meteo in Toscana, una vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte: ecco dove - Nella giornata di mercoledì il codice giallo per rischio idrogeologico potrebbe diventare arancione su parte della regione. lanazione.it