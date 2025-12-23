Allerta arancione in Emilia Romagna il 24 dicembre | piogge intense mareggiate e neve

Bologna, 23 dicembre 2025 – Scatta l’allerta arancione in Emilia Romagna mercoledì 24 dicembre per piogge intense e persistenti sui settori centro orientali della regione. Le piogge, “localmente anche a carattere di rovescio – si legge nell’allerta dell’Arpae Emilia Romagna – potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 2”. Il ciclone di Natale (senza gelo): piogge persistenti, si abbassa la quota neve fino alla collina Piogge, frane e piene. Allerta arancione quindi per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

