Allerta arancione in Emilia Romagna il 24 dicembre | piogge intense mareggiate e neve
Bologna, 23 dicembre 2025 – Scatta l’allerta arancione in Emilia Romagna mercoledì 24 dicembre per piogge intense e persistenti sui settori centro orientali della regione. Le piogge, “localmente anche a carattere di rovescio – si legge nell’allerta dell’Arpae Emilia Romagna – potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 2”. Il ciclone di Natale (senza gelo): piogge persistenti, si abbassa la quota neve fino alla collina Piogge, frane e piene. Allerta arancione quindi per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Allerta arancione in Emilia Romagna: in arrivo vento di burrasca e mareggiate, ecco dove
Leggi anche: Allerta arancione al Sud: maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria il 4 dicembre. Piogge intense e vento di burrasca. Allerta gialla in altre cinque regioni
Maltempo, allerta arancione per pioggia e neve in Emilia-Romagna: scuole chiuse, blackout e allagamenti; Maltempo in Emilia Romagna, temporali da allerta gialla: le zone a rischio. Previsioni; Meteo, allerta maltempo per neve e pioggia: le regioni a rischio. Le previsioni; Pioggia intensa sul Piacentino, 24 ore di allerta per innalzamenti dei corsi d’acqua su tutta la provincia.
Maltempo, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia e in Romagna - Allerta arancione per maltempo in alcune zone dell'Emilia, centrale e costiera, e in Romagna: per mercoledì 24 dicembre sono previste infatti precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui sett ... ansa.it
Vigilia di Natale con l'allerta meteo arancione in tutta la Romagna: dalla costa all'Appennino - Sarà una vigilia di Natale all'insegna del maltempo in tutta la Romagna: è stata diramata una allerta meteo arancione ... cesenatoday.it
Meteo Romagna, forti piogge in arrivo: allerta arancione il 24 dicembre - Allerta arancione per pioggia in tutta la Romagna, con allerta per criticità idraulica e idrogeologica. msn.com
Influenza, allerta arancione in Alto Adige. Il virologo Pregliasco: "La provincia di Bolzano nella morsa del virus: si diffonde molto facilmente". - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.