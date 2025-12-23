Allenamento Inter lavoro non stop in vista dell’Atalanta ad Appiano Gentile! – FOTO e REPORT

Inter News 24 della seduta odierna dei nerazzurri. Lavoro senza sosta al BPER Training Centre per l’ Inter. Archiviata l’amara eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, i nerazzurri guidati dal tecnico Cristian Chivu sono scesi in campo questa mattina per preparare la delicata trasferta di Bergamo. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter. Il mirino è puntato sulla sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. Dopo la seduta odierna, l’allenatore ha concesso alla squadra due giorni di riposo per le festività natalizie. 🔗 Leggi su Internews24.com

