Alle Olimpiadi Silenziose l' Italvolley è d' argento | festa a Senigallia per il direttore tecnico Diego Pieroni
A Senigallia, si celebra il successo dell’Italvolley alle Olimpiadi Silenziose, dove la nazionale maschile di volley sordi ha conquistato la medaglia d’argento. La città rende omaggio a Diego Pieroni, direttore tecnico della squadra, riconoscendo l’impegno e la crescita di un settore sportivo dedicato agli atleti non udenti. Un momento di orgoglio e di valorizzazione per il movimento sportivo locale e nazionale.
SENIGALLIA – Senigallia in festa per Diego Pieroni, direttore tecnico della nazionale maschile di volley sordi, che sfiora l’impresa alla più importante manifestazione sportiva riservata agli atleti non udenti. L’italVolley si congeda dalle “Deafolympics” di Tokyo con una splendida medaglia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
