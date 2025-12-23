Alle Olimpiadi Silenziose l' Italvolley è d' argento | festa a Senigallia per il direttore tecnico Diego Pieroni

A Senigallia, si celebra il successo dell’Italvolley alle Olimpiadi Silenziose, dove la nazionale maschile di volley sordi ha conquistato la medaglia d’argento. La città rende omaggio a Diego Pieroni, direttore tecnico della squadra, riconoscendo l’impegno e la crescita di un settore sportivo dedicato agli atleti non udenti. Un momento di orgoglio e di valorizzazione per il movimento sportivo locale e nazionale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.