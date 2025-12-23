Allarme incidenti sulla Panoramica | Più tutele per chi si sposta a piedi

L'area panoramica è spesso frequentata da pedoni, ma presenta numerose criticità per la sicurezza. La mancanza di infrastrutture adeguate, come un marciapiede, aumenta il rischio di incidenti e mette a repentaglio l'incolumità di chi si sposta a piedi. È importante intervenire per garantire tutele più efficaci e prevenire eventuali tragedie, migliorando le condizioni di sicurezza in questa zona.

"Quel tratto di strada è pericolosissimo per i pedoni, ci vorrebbe un marciapiede per prevenire possibili tragedie". A chiederlo, con una lettera inviata al Prefetto di Sondrio, al presidente della Provincia, e ai sindaci di Montagna in Valtellina e di Poggiridenti, oltre che alla Comunità montana di Sondrio, al Bim, al Gal Valtellina, è il geometra poggiridentese Pietro Villa che ha constatato, ormai da tempo, la pericolosità di un tratto della strada provinciale 21, la cosiddetta "panoramica" posta nei territori comunali di Montagna e Poggiridenti a mezza costa. "È doveroso segnalare alle istituzioni preposte l’enorme pericolosità della strada "panoramica" – dice nella missiva Pietro Villa -, la Provinciale numero 21 che collega i territori dei Comuni di Montagna in Valtellina e Poggiridenti, nel tratto tra il ponte del torrente Davaglione ed il cimitero di Poggiridenti alto, per chi percorre a piedi un tratto di zona di particolare pregio ambientale e paesaggistico inserito a nel "circuito dell’inferno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

