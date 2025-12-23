Allarme a Natale | l’esperta spiega quali son i cibi più rischiosi e a cosa stare attenti

Durante il periodo natalizio, molte tavole italiane si arricchiscono di piatti tradizionali e specialità di mare. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla qualità e alla freschezza degli alimenti consumati, in particolare del pesce e dei prodotti crudi, per prevenire rischi per la salute. In questa guida, l’esperta illustra quali sono i cibi più a rischio e come adottare comportamenti sicuri durante le festività natalizie.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.