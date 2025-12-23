Alla ricerca di Peter Pan lo spettacolo per bambini a Le Masserie Piano

Il 26 dicembre, presso Le Masserie Piano a Cesinali (AV), si terrà “Alla ricerca di Peter Pan”, uno spettacolo pensato per i bambini. Un’occasione per vivere insieme un momento di intrattenimento e fantasia nel giorno di Santo Stefano, offrendo ai più piccoli un’esperienza coinvolgente e serena in un ambiente accogliente. Un evento ideale per trascorrere una giornata all’insegna della cultura e del divertimento.

Venerdì 26 dicembre, Le Masserie Piano di Cesinali (AV) propone un'esperienza speciale dedicata ai bambini, trasformando il giorno di Santo Stefano in un'avventura da favola. Immersi nella natura, i piccoli partecipanti saranno protagonisti di "Alla ricerca di Peter Pan", un percorso ispirato.

