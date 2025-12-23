Algeria-Sudan Coppa d’Africa 24-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il gruppo E della Coppa d’Africa 2025 si apre con la sfida tra Algeria e Sudan, in programma il 24 dicembre alle 16:00. In questa occasione si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici per una partita che segna l’inizio delle competizioni nel gruppo. Un confronto importante per le ambizioni di entrambe le squadre, guidate rispettivamente da Petkovic e dal team sudanese.

Parte il gruppo E della coppa d’Africa quello che include l’Algeria di Petkovic impegnata all’esordio contro il Sudan. Per i Fennec è un evento importante che arriva dopo 3 eliminazioni consecutive alla fase a gironi, e successivo al ritorno ad un mondiale a 12 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Nei convocati del CT ex Lazio ci sono tutti i migliori guidati da capitan Mahrez. I Falconi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Algeria-Sudan prima giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla.

